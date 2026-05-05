Convergence vélo, Rue du stade, 69630 Chaponost, Chaponost
Convergence vélo, Rue du stade, 69630 Chaponost, Chaponost jeudi 28 mai 2026.
Convergence vélo Jeudi 28 mai, 16h45 Rue du stade, 69630 Chaponost Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T16:45:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T16:45:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00
Parcours vélo géré par les parents d’élèves depuis la sortie de l’école, animations sportives proposées par les agents communaux, du centre social et de la MJC, atelier d’auto-réparation vélo, stand
Rue du stade, 69630 Chaponost 69630 Chaponost Chaponost 69630 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Convergence vélo depuis les écoles de la commune