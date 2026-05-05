Convergence vélo, Rue du stade, 69630 Chaponost, Chaponost

Convergence vélo Jeudi 28 mai, 16h45 Rue du stade, 69630 Chaponost Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T16:45:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T16:45:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Parcours vélo géré par les parents d’élèves depuis la sortie de l’école, animations sportives proposées par les agents communaux, du centre social et de la MJC, atelier d’auto-réparation vélo, stand

Rue du stade, 69630 Chaponost 69630 Chaponost Chaponost 69630 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Convergence vélo depuis les écoles de la commune