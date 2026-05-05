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Convergence vélo, Rue du stade, 69630 Chaponost, Chaponost

Convergence vélo, Rue du stade, 69630 Chaponost, Chaponost jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Rue du stade, 69630 Chaponost

Adresse : 69630 Chaponost

Ville : 69630 Chaponost

Département : Rhône

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Convergence vélo Jeudi 28 mai, 16h45 Rue du stade, 69630 Chaponost Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T16:45:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T16:45:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Parcours vélo géré par les parents d’élèves depuis la sortie de l’école, animations sportives proposées par les agents communaux, du centre social et de la MJC, atelier d’auto-réparation vélo, stand

Rue du stade, 69630 Chaponost 69630 Chaponost Chaponost 69630 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Convergence vélo depuis les écoles de la commune

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