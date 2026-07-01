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AGENDA · Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

jeudi 16 juillet 2026 · Place de la Mairie · Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Médiathèque
Ville
14620 Morteaux-Coulibœuf
Département
Calvados
Tarif

Morteaux-Coulibœuf

Conversation Anglaise

Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/adulte
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/adulte   .

Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00 

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English : Conversation Anglaise

English language practice and improvement in a fun and friendly atmosphere.
Aimed at teenagers and adults

L’événement Conversation Anglaise Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Falaise Suisse Normande

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