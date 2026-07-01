Conversation Anglaise Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf
jeudi 16 juillet 2026 · Place de la Mairie · Morteaux-Coulibœuf
Informations pratiques
Morteaux-Coulibœuf
Conversation Anglaise
Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/adulte
Pratique et perfectionnement en langue anglaise dans une ambiance ludique et conviviale.
Public Ado/adulte .
Place de la Mairie Médiathèque Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00
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English : Conversation Anglaise
English language practice and improvement in a fun and friendly atmosphere.
Aimed at teenagers and adults
L’événement Conversation Anglaise Morteaux-Coulibœuf a été mis à jour le 2026-06-27 par OT Falaise Suisse Normande