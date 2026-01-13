Conversation autour de l’ouvrage Les graviers, clochards des mers de Luc Corlouër Place Jean Jaurès Concarneau

Conversation autour de l’ouvrage Les graviers, clochards des mers de Luc Corlouër

Place Jean Jaurès Librairie Le Livre et la Plume Concarneau

Début : 2026-10-22 18:00:00

fin : 2026-10-22

2026-10-22

Dans Les graviers, clochards des mers (éditions du Cormoran), Luc Corlouër propose un récit sur les clochards des mers, ces enfants que l’on envoyait travailler et sécher la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Une animation proposée en partenariat avec la librairie Le livre et la plume. .

Place Jean Jaurès Librairie Le Livre et la Plume Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 00 95

