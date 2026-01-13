Conversation autour de l’ouvrage Les graviers, clochards des mers de Luc Corlouër Place Jean Jaurès Concarneau
Conversation autour de l’ouvrage Les graviers, clochards des mers de Luc Corlouër Place Jean Jaurès Concarneau jeudi 22 octobre 2026.
Conversation autour de l’ouvrage Les graviers, clochards des mers de Luc Corlouër
Place Jean Jaurès Librairie Le Livre et la Plume Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Dans Les graviers, clochards des mers (éditions du Cormoran), Luc Corlouër propose un récit sur les clochards des mers, ces enfants que l’on envoyait travailler et sécher la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une animation proposée en partenariat avec la librairie Le livre et la plume. .
Place Jean Jaurès Librairie Le Livre et la Plume Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 00 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conversation autour de l’ouvrage Les graviers, clochards des mers de Luc Corlouër
L’événement Conversation autour de l’ouvrage Les graviers, clochards des mers de Luc Corlouër Concarneau a été mis à jour le 2026-01-13 par OTC CCA