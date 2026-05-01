Conversation & chupe (soupe péruvienne) Ferm’envie Bizanos Bizanos
Conversation & chupe (soupe péruvienne) Ferm’envie Bizanos Bizanos jeudi 28 mai 2026.
Bizanos
Conversation & chupe (soupe péruvienne)
Ferm’envie Bizanos 3 Rue Robert Agest Bizanos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 11:30:00
fin : 2026-05-28 13:30:00
Date(s) :
2026-05-28
À travers mes ateliers, je vous invite à découvrir des recettes authentiques la soupe emblématique du Pérou .
Dans une atmosphère conviviale, nous cuisinons, nous échangeons et nous terminons la séance en partageant le repas préparé. Venez vivre une expérience gourmande et humaine, pour apprendre autrement et faire de belles rencontres
Pour améliorer ton Espagnol tout en cuisinant !
Venez nombreux/euses! .
Ferm’envie Bizanos 3 Rue Robert Agest Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 86 99 37 lespagnolatable@proton.me
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English : Conversation & chupe (soupe péruvienne)
L’événement Conversation & chupe (soupe péruvienne) Bizanos a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pau
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