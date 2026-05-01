Conversation & chupe (soupe péruvienne) Ferm’envie Bizanos Bizanos

Bizanos

Conversation & chupe (soupe péruvienne)

Ferm’envie Bizanos 3 Rue Robert Agest Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 11:30:00

fin : 2026-05-28 13:30:00

Date(s) :

2026-05-28

À travers mes ateliers, je vous invite à découvrir des recettes authentiques la soupe emblématique du Pérou .

Dans une atmosphère conviviale, nous cuisinons, nous échangeons et nous terminons la séance en partageant le repas préparé. Venez vivre une expérience gourmande et humaine, pour apprendre autrement et faire de belles rencontres

Pour améliorer ton Espagnol tout en cuisinant !

Venez nombreux/euses! .

Ferm’envie Bizanos 3 Rue Robert Agest Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 86 99 37 lespagnolatable@proton.me

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English : Conversation & chupe (soupe péruvienne)

L’événement Conversation & chupe (soupe péruvienne) Bizanos a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pau