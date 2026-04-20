Scène musicale avec Pau’P Harmonies Episcènes Bizanos

Bizanos

Scène musicale avec Pau’P Harmonies

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La chorale Pau’P Harmonies, dirigée par Nelly Berge, vous propose une soirée singulière où la voix se découvre sous un jour nouveau plus libre, plus expressive, plus incarnée.

Entre travail vocal, mouvement et improvisation, les chanteuses et chanteurs explorent la matière vivante du son et l’espace qu’ils créent ensemble.

Portés par les quatre pupitres, vous serez invités à suivre un voyage musical fait d’harmonies inattendues, de textures vocales en transformation et de moments suspendus où chacun devient à la fois interprète et créateur. Une soirée sensible et généreuse, un moment à partager, pour écouter autrement… et se laisser surprendre. .

Episcènes 6B Rue René Olivier Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 83 65 info@episcenes.com

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English : Scène musicale avec Pau’P Harmonies

L’événement Scène musicale avec Pau’P Harmonies Bizanos a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Pau