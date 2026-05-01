Conversation en anglais Let’s speak english Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Conversation en anglais Let’s speak english Rue des Carmes Pont-l’Abbé samedi 23 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Conversation en anglais Let’s speak english
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Conversation en anglais
Vous souhaitez mettre en pratique vos connaissances en anglais ?
Que vous soyez de niveau débutant ou avancé, Clare vous propose un temps de conversation dans une ambiance conviviale et autour de sujets très variés.
Gratuit Sur inscription Public adulte
Organisé par la médiathèque Julien Gracq .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
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English : Conversation en anglais Let’s speak english
L’événement Conversation en anglais Let’s speak english Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden
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