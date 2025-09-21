Cookin’ With Fats Waller Le Son de la Terre PARIS 05

Suite à leur rencontre lors de leurs études en Suisse, le pianiste Alix Logiaco et le saxophoniste Florian Marques décident de créer le projet « Cookin’ With », animés par la même idée de se re-approprier le langage du jazz mainstream des décennies 1950 et 1960. Forts de leur expérience acquise au sien du Bop Mood Quintet de Rémy Labbé et notamment d’un concert en sextet au Chorus Jazz Club de Lausanne avec Pierrick Pédron comme invité de marque, ils veulent faire de « Cookin’ With » un groupe modulable qui a pour vocation d’explorer l’univers musical des artistes qui ont fait les grandes heures du jazz.

Ils vous proposent ce soir un programme autour des compositions du pianiste phare des années 20 et 30, Fats Waller !

Monika Kabasele (voice)

Alix Logiaco (piano, arr.)

Florian Marques (tenor sax, arr.)

Gabriel Midon (double bass)

Germain Cornet (drums)

Un hommage à l’immense Fats Waller à ne pas louper !

Le mercredi 14 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05