Coopérative Belaun Visite de ferme et dégustation ZA Erreka Gorri Aldudes

Informations pratiques

Aldudes

Coopérative Belaun Visite de ferme et dégustation

ZA Erreka Gorri Coopérative Belaun Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 09:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

De 10h à 12h, visite d’une ferme. Puis retour à la coopérative pour dégustation de nos produits.

Nichée aux Aldudes, Belaun est une coopérative d’éleveurs reconnus pour leurs savoir-faires d’élevage et de transformations fermières.

Fondée en 2010 par sept paysans de la Vallée, Belaun est née de leur envie commune d’élaborer eux-mêmes leurs produits issus de leurs fermes. Les éleveurs sont tous originaires et installés dans la Vallée. Leurs fermes profitent d’un environnement exceptionnel au cœur des montagnes, entourées de prairies naturelles, de landes et de forêts de chênes et châtaigniers.

On travaille avec des races locales anciennes (porc basque, brebis manex tête noire et vache Pirenaika) et on est engagé dans l’AOP Jambon Kintoa, AOP Ossau Irati, et la démarche Harpea vache basque, pour garantir la qualité des produits et le goût.

Produits préparés dans un atelier collectif. .

ZA Erreka Gorri Coopérative Belaun Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28 baigorri@otpaysbasque.com

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English : Coopérative Belaun Visite de ferme et dégustation

L’événement Coopérative Belaun Visite de ferme et dégustation Aldudes a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque