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Coopérative fromagère Jeune Montagne, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole

Coopérative fromagère Jeune Montagne, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole

Coopérative fromagère Jeune Montagne, Coopérative Fromagère Jeune Montagne, Laguiole lundi 1 juin 2026.

Lieu : Coopérative Fromagère Jeune Montagne

Adresse : La Borie Neuve 12210 Laguiole

Ville : 12210 Laguiole

Département : Aveyron

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Coopérative fromagère Jeune Montagne 1 – 7 juin Coopérative Fromagère Jeune Montagne Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T08:00:00+02:00 – 2026-06-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

La Coopérative Fromagère Jeune Montagne compte aujourd’hui plus de 75 exploitants. Durant la visite, vous déambulez sur la galerie offrant une vue complète sur les ateliers de fabrication afin d’observer les gestes des maîtres fromagers.

Coopérative Fromagère Jeune Montagne La Borie Neuve 12210 Laguiole Laguiole 12210 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 44 35 54 »}]
Une histoire et un savoir-faire local à découvrir !

DR

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