Soirée jeux de société Laguiole
Soirée jeux de société Laguiole jeudi 21 mai 2026.
Laguiole
Soirée jeux de société
Laguiole Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Débutant ou amateur, c’est pour vous ! Un moment conçu pour les adultes qui souhaitent découvrir et s’amuser.
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Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 82 21 35 11
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English :
Whether you’re a beginner or an amateur, this is for you! Designed for adults who want to discover and have fun.
L’événement Soirée jeux de société Laguiole a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)