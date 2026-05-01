Laguiole

Soirée jeux de société

Laguiole Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Débutant ou amateur, c’est pour vous ! Un moment conçu pour les adultes qui souhaitent découvrir et s’amuser.

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Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 82 21 35 11

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English :

Whether you’re a beginner or an amateur, this is for you! Designed for adults who want to discover and have fun.

L’événement Soirée jeux de société Laguiole a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)