Informations pratiques

Plogoff

COP Bike Ride relai participatif vers la COP 31

Lieu-dit La Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 10:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Relai participatif géant qui reliera Belém à Antalya, en Turquie, où se déroulera la COP31 en novembre.

Plusieurs branches partiront d’Europe, dont une qui s’élancera de la Pointe Du Raz le Samedi 18 juillet 2026, au matin et le relais se dirigera sans interruption vers la Turquie.La COP Bike Ride est une initiative citoyenne internationale qui rallie les conférences climat des Nations Unies (COP) à vélo afin de promouvoir l’usage quotidien du vélo comme levier concret de réduction de notre empreinte carbone.

17/07 à 19h Rencontre à Plogoff (élu.es, Kernavélo et antennes locales, cyclistes et citoyen.nes) la veille du départ, avec diffusion de Ensemble .

18/07 RDV 9h pour départ 10h Grand départ de la branche ouest de la COP Bike Ride depuis la sémaphore de la Pointe Du Raz, arrêt à Audierne le midi avec les élu.es et Kapavélo, arrêt à Pouldreuzic l’après-midi avec les élu.es puis fin du trajet à Peumerit.

19/07 Départ 10h de Peumerit, arrêt à Pont L’abbé à 12h, rencontre avec les élu.es (en attente de confirmation), puis fin du trajet à Quimper, diffusion de Ensemble et échange avec les élu.es. .

Lieu-dit La Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement COP Bike Ride relai participatif vers la COP 31 Plogoff a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz