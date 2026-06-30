Visites de fermes > la chèvrerie de Plogoff Plogoff jeudi 9 juillet 2026.

Plogoff

Visites de fermes > la chèvrerie de Plogoff

Lieu-dit Penneach Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Comme tous les étés, les fermes du Cap Sizun vous ouvrent leurs portes. C’est une belle occasion de découvrir le quotidien des producteurs capistes, d’échanger avec eux et de mieux comprendre leur métier.

Fabien est éleveur de chèvre et producteur de fromage bio à Plogoff.

Gratuit. 15 personnes. Réservez vos billets à l’office de tourisme d’Audierne ou au 02 57 56 03 13.

Proposé avec la communauté de communes du Cap Sizun Pointe du Raz. .

Lieu-dit Penneach Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Visites de fermes > la chèvrerie de Plogoff Plogoff a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz