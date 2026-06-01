Coppet Cabana Festival, Coppet Cabana Festival / Molière Grimpant, Coppet

Coppet Cabana Festival Vendredi 5 juin, 18h00 Coppet Cabana Festival / Molière Grimpant District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Rendez-vous chaque vendredi soir de 18h00 à 20h00 pour un moment convivial en plein air, avec buvette, vue sur le Léman et artistes d’ici et de la région . Entrée libre avec chapeau. Annulé en cas de pluie.

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Tout l’été, le Coppet Cabana Festival fait vibrer le port de Coppet avec des concerts « all styles »: jazz, rock, chansons françaises, swing manouche et davantage.

©Nyon Région Tourisme