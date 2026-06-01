Le Procès du Léman, Association Château en Scène, Coppet

Le Procès du Léman 27 août – 13 septembre Association Château en Scène District de Nyon

Plein tarif, à partir de 13 ans CHF 48, Tarif AVS/AI CHF 45, Enfants jusqu’à 12 ans CHF 32

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T21:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-13T21:00:00+02:00 – 2026-09-13T22:15:00+02:00

Au Tribunal éphémère de Coppet, on attend le plus grand procès que la commune n’ait jamais connu. Un des personnages est accusé d’être responsable d’un terrible tsunami. C’est ce qu’affirment le juge, riche entrepreneur et ses amis de l’association des Puissants du lac. Pour le défendre face à un complot, une équipe improbable se constitue.

Finalement la vérité éclate. Pour les habitants, le lac est un trésor à préserver. Le public devient témoin et mémoire de ces eaux. Une aventure fantastique se joue à la surface du Léman. Conte philosophique ou récit d’histoire, « Le procès du Léman » raconte, non sans s’approprier la vérité, comment le lac a un jour, failli disparaître.

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Une création théâtrale originale

Flyer du Procès du Léman recto et verso