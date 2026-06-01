Homblières

Copup de Théâtre présente sa nouvelle pièce Une bonne impression

Homblières Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Toute la troupe de Coup de Théâtre vous donne rendez-vous à Homblières pour deux soirées placées sous le signe du rire, des surprises et de la bonne humeur.

– Vendredi 12 juin 2026 à 20h

– Samedi 13 juin 2026 à 20h

Ouverture des portes à 19h15

Buvette et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée ! (Pensez à réserver)

Réservations sur HelloAsso.

Infos & renseignements 06 15 75 19 36 coupdetheatre02@gmail.com

On espère vous voir nombreux pour partager ce beau moment avec nous !

Le synopsis

Un petit camping du nord se voit accueillir de nouveaux campeurs, mais à la venue d’une inspection annuelle, les employés vont tenter tant bien que mal de préserver l’image du camping pour valider l’inspection. Malheureusement c’est avec beaucoup de difficultés qu’ils vont tenter de faire “bonne impression”. Entre campeur loufoque, animatrice dépassée ou encore histoire de cœur, leur mission va s’avouer presque impossible…

Toute la troupe de Coup de Théâtre vous donne rendez-vous à Homblières pour deux soirées placées sous le signe du rire, des surprises et de la bonne humeur.

– Vendredi 12 juin 2026 à 20h

– Samedi 13 juin 2026 à 20h

Ouverture des portes à 19h15

Buvette et petite restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée ! (Pensez à réserver)

Réservations sur HelloAsso.

Infos & renseignements 06 15 75 19 36 coupdetheatre02@gmail.com

On espère vous voir nombreux pour partager ce beau moment avec nous !

Le synopsis

Un petit camping du nord se voit accueillir de nouveaux campeurs, mais à la venue d’une inspection annuelle, les employés vont tenter tant bien que mal de préserver l’image du camping pour valider l’inspection. Malheureusement c’est avec beaucoup de difficultés qu’ils vont tenter de faire “bonne impression”. Entre campeur loufoque, animatrice dépassée ou encore histoire de cœur, leur mission va s’avouer presque impossible… .

Homblières 02720 Aisne Hauts-de-France +33 6 15 75 19 36 coupdetheatre02@gmail.com

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English :

The whole Coup de Théâtre troupe is looking forward to seeing you in Homblières for two evenings of laughter, surprises and good humor.

– Friday June 12, 2026 at 8pm

– Saturday June 13, 2026 at 8pm

Doors open at 7:15pm

Refreshments and snacks on site to make the most of the evening! (Don’t forget to reserve)

Reservations on HelloAsso.

Information 06 15 75 19 36 coupdetheatre02@gmail.com

We hope to see many of you there to share this wonderful moment with us!

Synopsis:

A small campsite in the north of France welcomes new campers, but when an annual inspection is due to take place, the staff do their utmost to preserve the campsite?s image in order to pass the inspection. Unfortunately, it?s with great difficulty that they try to make a ?good impression? With a zany camper, an outdated hostess and a heartfelt story to tell, their mission will prove almost impossible?

L’événement Copup de Théâtre présente sa nouvelle pièce Une bonne impression Homblières a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Saint-Quentinois