La Pouge

Coquelicontes Cher Jean

Salle des fêtes La Pouge Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A partir de 12 ans Durée 1h15.

Automne 2016. La maison des grands-parents, la ferme du plateau des Ternes, dans la Creuse, vient d’être vendue. Il faut à présent la vider de ses meubles, de ses objets, d’une partie de son histoire.

Une lettre apparaît. une amour ancienne, malheureuse, impossible. La lutte entre la mémoire, l’oubli, la vie. La Grande Guerre en sourdine. une découverte qui est comme un puzzle à reconstituer. Chez Jean… nous transporte dans les premières années du vingtième siècle, si lointaines, si proches.

Une enquête palpitante, tendre, traversée par le mythe d’Orphée et qui redonne un peu de lumière à des ombres familières, émouvantes des soeurs et frères qui nous accompagnent. .

Salle des fêtes La Pouge 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 30 23 29

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English : Coquelicontes Cher Jean

L’événement Coquelicontes Cher Jean La Pouge a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Creuse Sud Ouest