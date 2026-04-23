Coquelicontes Et Patouète, et patatras ! Salle des fêtes Saint-Pierre-Bellevue
Coquelicontes Et Patouète, et patatras ! Salle des fêtes Saint-Pierre-Bellevue mardi 26 mai 2026.
Saint-Pierre-Bellevue
Coquelicontes Et Patouète, et patatras !
Salle des fêtes Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
A partir de 10 ans Durée 1h15
Histoire d’exodes entre 1830 et 1962, de la Sicile à l’Algérie jusqu’à la France. C’est le destin de son arrière-arrière grand-père à son grand-père, avec des contes traditionnels pieds-noirs en langue pataouète. Avec une question comment une langue peut-elle naître d’un creuset de cultures et en même temps peut-il se créer un fossé qui mène à l’impasse d’une guerre ? Un message universel de paix et communication. Un hommage à celles et ceux dont les racines tiennent dans des valises. .
Salle des fêtes Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 70 75 92
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English : Coquelicontes Et Patouète, et patatras !
L’événement Coquelicontes Et Patouète, et patatras ! Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Creuse Sud Ouest