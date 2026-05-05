Coquillages et crustacés, Devant l’OT, Courseulles-sur-Mer
Coquillages et crustacés, Devant l’OT, Courseulles-sur-Mer mercredi 9 septembre 2026.
Coquillages et crustacés Mercredi 9 septembre, 16h00 Devant l’OT Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00
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(1-4km/2h) – Niveau 1
Devant l’OT Devant l’OT COURSEULLES-SUR-MER Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie
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