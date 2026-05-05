Coquillages et crustacés, Devant l’OT, Courseulles-sur-Mer

Coquillages et crustacés Mercredi 9 septembre, 16h00 Devant l’OT Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00

Envie d’apprécier la plage autrement ? Découvrez les coquillages, crustacés et autres richesses biologiques de ce milieu naturel, puis initiez-vous à une pratique respectueuse de la pêche à pied en toute sécurité. Immersion garantie ! A partir de 6 ans. Prendre des bottes ou des chaussures d’eau, un coupe vent et une tenue adaptée à la météo.

(1-4km/2h) – Niveau 1

Devant l’OT Devant l’OT COURSEULLES-SUR-MER Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

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