Coquillages et crustacés Visite découverte Châtelaillon-Plage
Coquillages et crustacés Visite découverte Châtelaillon-Plage mardi 7 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Coquillages et crustacés Visite découverte
Quartier des Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27
A marée basse, une autre vie s’éveille sous vos pieds… Le bord de mer devient un terrain d’exploration grandeur nature pour curieux de tout âge.
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Quartier des Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97
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English : Shellfish Discovery tour
At low tide, a whole new life awakens beneath your feet… The seashore becomes a life-size exploration ground for curious people of all ages.
L’événement Coquillages et crustacés Visite découverte Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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