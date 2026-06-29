Ginou créations expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage
Ginou créations expose à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage mardi 7 juillet 2026.
Châtelaillon-Plage
Ginou créations expose à la maison de l’Eclusier
Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-07
Du 7 au 12 juillet 2026, à la Maison de l’Éclusier des Boucholeurs, Ginou Créations invite petits et grands à découvrir de fascinantes scènes de vie miniatures, entre souvenirs d’antan, imagination et minutieux travail de récupération.
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Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 06 76 45 genevievemini86@gmail.com
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English :
From July 7 to 12, 2026, at the Maison de l’Éclusier des Boucholeurs, Ginou Créations invites visitors of all ages to discover fascinating miniature scenes of everyday life, blending memories of days gone by, imagination, and meticulous upcycling.
L’événement Ginou créations expose à la maison de l’Eclusier Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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