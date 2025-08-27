Coquille Diamant spectacle Jeune public Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Coquille Diamant mêle des compositions de musique électronique, de la marionnette et du mapping vidéo. Marc de Blanchard explore avec magie et poésie le monde marin, ou plus précisément la faune cachée des mares résiduelles. Il propose une vision très pop et fantastique de cette vie microscopique qui nous entoure. On s’émerveille devant cet univers multicolore et surprenant, incarné par des marionnettes à la morphologie étonnante ! .

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 50 08

L’événement Coquille Diamant spectacle Jeune public Louvigné-du-Désert a été mis à jour le 2025-08-27 par OT FOUGERES