Coquilles MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

Pièce pour 2 danseurs.ses.

Créée en novembre 2024 au festival Forever Young à Roubaix.

À partir de 1 an.

Amala Dianor, conception et chorégraphie. Musique de Johann Strauss, Le Beau Danube bleu (1866).

Pour sa première création jeune public,Amala Dianor questionne l’identité de deux danseurs aux physicalités contrastées.

Comment balayer les modèles et percevoir une langue commune ? Dans cette quête, les corps se détournent de leur mécanique, escamotent leur origine pour que le geste se libère. Le duo surgit. Les énergies s’additionnent pour trouver leur propre orchestration et entrer en résonance avec les plus jeunes…

> Durée 30 minutes environ.

> A l’issue du spectacle rencontre avec l’équipe adaptée aux plus jeunes.

> Séances scolaires mar. 03/03 à 10h et 15h. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70

