Cordes et contes, un programme royal Le CAP Plérin

Cordes et contes, un programme royal

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin Côtes-d’Armor

Tout un week-end consacré à la musique, proposé par l’école municipale de musique et de danse.

Au programme

Vendredi, auditorium à 20h

Alain Brunier, concertiste, professeur au conservatoire de Rennes, proposera un spectacle musical sur les Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault, accompagné de la musique de Maurice Ravel.

Samedi, médiathèque à 15h

Spectacle décliné pour les plus jeunes avec la participation des enfants du cours d’éveil de danse autour des contes de Charles Perrault la Belle au bois dormant , Le Petit Poucet , Laideronnette impératrice des Pagodes , La Belle et la Bête et le Jardin féerique .

Dimanche, auditorium à 16h

Un concert intitulé Une journée à Versailles au temps du Roi Soleil en trois parties sera proposé à l’auditorium René Vautier. L’occasion d’accompagner Louis XIV en son palais…

· La Chapelle du Roy Messe Solennelle à Versailles.

· Le Souper du Roy Les Menus Plaisirs au Trianon.

· L’Écurie du Roy Festivités de plein air au long du Grand Canal.

L’ensemble de violoncelles et l’orchestre à cordes nous donneront à écouter des musiques de Rameau (Les Indes Galantes), mais aussi de Lully et Charpentier… avec Dimitri Pereira et Alain Brunier en solistes. .

Le CAP 6 Rue de la Croix Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 86 00

