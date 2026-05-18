Cordes pincées en duo Circuit des chapelles Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves

Cordes pincées en duo Circuit des chapelles

Chapelle Saint-Haran Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Guitare, archiluth, théorbe un voyage au cœur du duo de cordes pincées du XVIIe siècle. Entre toccates italiennes, danses françaises et chansons espagnoles, improvisation et arrangement ouvrent un espace de liberté sonore étonnamment moderne.

En 1671, Francisco Corbetta écrit dans La Guitarre Royalle des pièces pour guitare avec contreparties pouvant ainsi être jouées seules ou bien à deux guitares. Elles témoignent d’une pratique du duo déjà courante au XVIIe siècle chez les cordes pincées. Malgré un répertoire assez restreint, l’existence de pièces similaires chez des prédécesseurs italiens (Foscarini, Castaldi), ou plus tard en France avec Robert De Visée attestent d’une permanence de cette pratique à travers le temps et les aires géographiques. On peut probablement expliquer le petit nombre de pièces de ce type par la pratique très importante de l’improvisation pour les contreparties, ne laissant ainsi que peu de traces écrites.L’improvisation et l’arrangement sont donc au cœur de cette démarche, autorisant tous les possibles et laissant aux interprètes une grande liberté créative. Le répertoire que nous explorons alterne ainsi entre des Toccates italiennes du début du XVIIe siècle (Kapsberger, Piccinini), des danses françaises plus tardives (Corbetta, Lully), ou encore des chansons et danses issues du répertoire espagnol (Sanz, Guerau).Les spécificités des instruments à cordes pincées tels que la guitare, l’archiluth ou encore le théorbe mêlés dans différentes configurations donnent à entendre des sonorités assez inouïes pour l’époque, s’affranchissant parfois des règles harmoniques au profit d’un idiomatisme prégnant accords en style brisé, batteries de guitares, arpèges entremêlés, etc. .

Chapelle Saint-Haran Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement Cordes pincées en duo Circuit des chapelles Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose