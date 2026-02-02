Cordes sans frontières Dolmayrac

Cordes sans frontières

Foyer Rural Dolmayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les élèves de tous âges et niveaux des classes de guitares classiques et musiques actuelles du conservatoire Bela Bartok, vous invitent à cette mise en scène, originale autour des plus belles époques de la guitare.

Tout public Durée 1h15

Foyer Rural Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : Cordes sans frontières

Students of all ages and levels from the Bela Bartok Conservatory’s classical guitar and contemporary music classes invite you to take part in this original staging of the guitar’s finest eras.

All audiences Duration: 1h15

