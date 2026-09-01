Corrida de Kanfen Parc Kanfen
dimanche 13 septembre 2026 · Parc · Kanfen
Informations pratiques
Kanfen
Corrida de Kanfen
Parc 38 rue de Hettange Kanfen Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Place à la bonne humeur avec la course relais duo enfant/adulte !
Que vous soyez coureur ou simplement venu partager un bon moment, vous êtes la bienvenue.
Préinscription par mail, ou inscription sur place selon les places disponibles (25 équipes maximum). Buvette et restauration disponibles à partir de midi.Adultes
.
Parc 38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est kanfen.athle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s spread some cheer with the child/adult duo relay race!
Whether you’re a runner or just here to have a good time, you’re %EA welcome.
Pre-register by email, or sign up on-site if space is available (maximum of 25 %E9teams). Refreshments and food will be available %E0 starting at noon.
L’événement Corrida de Kanfen Kanfen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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