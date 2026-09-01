Corrida de Kanfen Parc Kanfen

Informations pratiques

Kanfen

Corrida de Kanfen

Parc 38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Place à la bonne humeur avec la course relais duo enfant/adulte !

Que vous soyez coureur ou simplement venu partager un bon moment, vous êtes la bienvenue.

Préinscription par mail, ou inscription sur place selon les places disponibles (25 équipes maximum). Buvette et restauration disponibles à partir de midi.Adultes

.

Parc 38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est kanfen.athle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s spread some cheer with the child/adult duo relay race!

Whether you’re a runner or just here to have a good time, you’re %EA welcome.

Pre-register by email, or sign up on-site if space is available (maximum of 25 %E9teams). Refreshments and food will be available %E0 starting at noon.

L’événement Corrida de Kanfen Kanfen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT CATTENOM ET ENVIRONS