Sillé-le-Guillaume Sarthe
PREMIERE EDITION DE LA CORRIDA DE SILLE-PLAGE
La Corrida de Sille Plage se déroulera le dimanche 19/04/2026 et est constituée de 2 courses, 1 de 4 km (1 tour de lac) et l’autre de 11km800 (soit 3 tours du lac).
Cette course est organisée par le Sillé Club Athlétisme.
La départ aura lieu à 10H30 au niveau du refuge du trappeur et l’arrivée au niveau de la Maison du Lac.
Les dossards ne seront remis que sur présentation d’une pièce d’identité. .
Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire
English :
FIRST EDITION OF THE CORRIDA DE SILLE-PLAGE
L’événement Corrida de Sillé Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Sillé-Le-Guillaume