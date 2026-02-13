Corrida de Sillé

Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2026-04-19 10:30:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

2026-04-19

PREMIERE EDITION DE LA CORRIDA DE SILLE-PLAGE

La Corrida de Sille Plage se déroulera le dimanche 19/04/2026 et est constituée de 2 courses, 1 de 4 km (1 tour de lac) et l’autre de 11km800 (soit 3 tours du lac).

Cette course est organisée par le Sillé Club Athlétisme.

La départ aura lieu à 10H30 au niveau du refuge du trappeur et l’arrivée au niveau de la Maison du Lac.

Les dossards ne seront remis que sur présentation d’une pièce d’identité. .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe

English :

FIRST EDITION OF THE CORRIDA DE SILLE-PLAGE

