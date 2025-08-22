Circuit du Saut du Serf (n°7) Sillé-le-Guillaume Sarthe
Circuit du Saut du Serf (n°7) Sillé-le-Guillaume Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Circuit du Saut du Serf (n°7)
Circuit du Saut du Serf (n°7) 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire
Distance : 15000.0
Parcours destiné aux vététistes plus confirmés permettant de découvrir la partie Est de la forêt domaniale de Sillé.
English :
For more experienced mountain bikers, this route allows you to discover the eastern part of the Sillé state forest.
Deutsch :
Diese Strecke ist für erfahrenere Mountainbiker gedacht, die den östlichen Teil des Staatswaldes von Sillé erkunden können.
Italiano :
Questo percorso è rivolto agli appassionati di mountain bike più esperti e permette di scoprire la parte orientale della foresta nazionale del Sillé.
Español :
Esta ruta está dirigida a ciclistas de montaña más experimentados y permite descubrir la parte oriental del bosque nacional de Sillé.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire