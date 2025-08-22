Circuit de l’étang du Moulin des Defays Sillé-le-Guillaume Sarthe
Circuit de l’étang du Moulin des Defays 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 3400.0 Tarif :
Petit circuit familial permettant de découvrir l’Etang du Moulin des Defays.
English :
A short family trail to discover the Etang du Moulin des Defays.
Deutsch :
Kleiner Rundweg für Familien, auf dem man den Etang du Moulin des Defays entdecken kann.
Italiano :
Un breve percorso per famiglie alla scoperta dell’Etang du Moulin des Defays.
Español :
Un corto sendero familiar para descubrir el Etang du Moulin des Defays.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire