Circuit de l’étang du Moulin des Defays Sillé-le-Guillaume Sarthe

Circuit de l’étang du Moulin des Defays

Circuit de l’étang du Moulin des Defays 72140 Sillé-le-Guillaume Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 3400.0 Tarif :

Petit circuit familial permettant de découvrir l’Etang du Moulin des Defays.

http://www.destinationcoco.com/

English :

A short family trail to discover the Etang du Moulin des Defays.

Deutsch :

Kleiner Rundweg für Familien, auf dem man den Etang du Moulin des Defays entdecken kann.

Italiano :

Un breve percorso per famiglie alla scoperta dell’Etang du Moulin des Defays.

Español :

Un corto sendero familiar para descubrir el Etang du Moulin des Defays.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-24 par eSPRIT Pays de la Loire