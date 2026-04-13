Cosmocité en fête !, Cosmocité, Le Pont-de-Claix

Cosmocité en fête ! Samedi 23 mai, 13h30 Cosmocité Isère

Evénement gratuit. Certaines activités ont une jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Visitez Cosmocité avec une programmation spéciale concoctée pour la nuit européenne des Musées. Visites d’expositions, projections au planétarium, expériences immersives, observation du Soleil et prolongation jusqu’à la nuit pour observer la Lune et les premières étoiles : plongez dans l’Univers… et au-delà.

Au détour des couloirs, laissez-vous entraîner dans des parenthèses artistiques et festives ! Les élèves de la classe de théâtre vous proposeront de courtes scénettes, tandis qu’un trio pop-rock semi-professionnel du conservatoire intercommunal Jean Wiéner ponctuera la soirée de moments musicaux.

Organisé par les élèves de théâtre du conservatoire intercommunal Jean Wiéner encadrés par Kevin Parisot et un groupe de musique du conservatoire intercommunal Jean Wiéner.

Cosmocité 85 cours saint André-le pont de Claix Le Pont-de-Claix 38800 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 80 42 34 34 http://www.cosmocite.fr Situé à Pont-de-Claix, au sud de l’agglomération grenobloise, Cosmocité propose d’explorer le monde qui nous entoure par le biais des connaissances et de l’actualité scientifiques. Sa programmation culturelle variée, ouverte à tous les publics, contribue à stimuler l’imaginaire, la curiosité et l’esprit critique. Parking derrière le bâtiment, rue Firmin Robert.

Par le Tram A depuis Fontaine, Grenoble ou Echirolles, arrêt Pont-de-Claix l’Etoile puis 5 minutes à pied.

Par le bus Chrono C2 depuis Grenoble arrêt “Ecureuil” puis 3 minutes à pied.

Par le bus Chrono C2 depuis Pont-de-Claix arrêt “l’Etoile” puis 4 minutes à pied.

Visitez Cosmocité avec une programmation spéciale concoctée pour la nuit européenne des Musées. Visites d’expositions, projections au planétarium, expériences immersives, observation du Soleil et la …

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