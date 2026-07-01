Cosmopoles,du zénith au couchant, Stade Bernard Lama, Levallois-Perret

Informations pratiques

Cosmopoles,du zénith au couchant Samedi 18 juillet, 18h00 Stade Bernard Lama Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T18:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00

Divertimento présente Cosmopoles, du zénith au couchant, pensée comme une odyssée contemporaine. Elle relie les différentes rives du bassin méditerranéen, de la France à la Turquie, en passant par l’Espagne, l’Italie, la Grèce et l’Afrique du Nord. Dans cette version resserrée, l’octuor se fait petit orchestre sans rien perdre du souffle initial du spectacle. Cosmopoles tisse des correspondances entre répertoires savants et traditions populaires, œuvres du patrimoine et créations d’aujourd’hui, entrelaçant musiques de traditions écrites et orales. Cosmopoles – du grec kosmos (le monde) et polis (la cité) – célèbre la Méditerranée comme un espace de passage, de diversité et de liens entre les peuples plutôt que comme une frontière. Divertimento y offre une expérience musicale vibrante, invitant le public à retrouver l’envergure et l’émotion d’un voyage interculturel. Cosmopoles, du zénith au couchant, est labellisé dans le cadre de la saison Méditerranée 2026 de l’Institut français.

Stade Bernard Lama 40 rue Edouard Vaillant 93430 Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France 0649980808 https://www.orchestre-divertimento.com/

Divertimento présente Cosmopoles, du zénith au couchant, pensée comme une odyssée contemporaine. Elle relie les différentes rives du bassin méditerranéen, de la France à la Turquie, en passant par la…

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