Cot cot cot !, Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte, Montmagny

Cot cot cot ! Samedi 4 juillet, 10h00, 10h45, 11h30 Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T10:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T11:30:00+02:00 – 2026-07-04T12:15:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Assis dans l’herbe, chanter et bouger ses mains au fil des histoires et comptines autour du jardin et de la poule, ouvrir grand ses yeux et ses oreilles….la rencontre avec la conteuse musicienne promet d’émerveiller les tout petits !

Sourires et applaudissements garantis.

Animation réservée aux tout petits accompagnés de leurs parents.

Possibilité de rester sur place après l’atelier, qui se déroulera à proximité du poulailler des jardins partagés.

Le pique-nique sera également possible sur place, entre 12h et 14h, sous l’auvent des jardins partagés, mis à disposition par le Collectif des Pinsons dans le cadre de leurs journées portes ouvertes.

Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature comptines très jeune public

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