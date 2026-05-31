Journées portes ouvertes des jardins partagés : fabriquer ses purins d’ortie et de consoude, Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte, Montmagny

Journées portes ouvertes des jardins partagés : fabriquer ses purins d’ortie et de consoude Samedi 4 juillet, 15h00 Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Avec l’association Terre et Cultures, découvrez les bienfaits des purins d’ortie et de consoude, comment les fabriquer, et repartez avec ce produit miracle…

Le pique-nique sera possible sur place, avant l’animation, entre 12h et 14h, sous l’auvent des jardins partagés, mis à disposition par le Collectif des Pinsons dans le cadre de leurs journées portes ouvertes.

Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature comptines très jeune public

Collectif des pinsons