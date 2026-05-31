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Journées portes ouvertes des jardins partagés : fabriquer ses purins d’ortie et de consoude, Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte, Montmagny

Journées portes ouvertes des jardins partagés : fabriquer ses purins d’ortie et de consoude, Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte, Montmagny

Journées portes ouvertes des jardins partagés : fabriquer ses purins d’ortie et de consoude, Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte, Montmagny samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte

Adresse : Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France

Ville : 95360 Montmagny

Département : Val-d'Oise

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Journées portes ouvertes des jardins partagés : fabriquer ses purins d’ortie et de consoude Samedi 4 juillet, 15h00 Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts
Avec l’association Terre et Cultures, découvrez les bienfaits des purins d’ortie et de consoude, comment les fabriquer, et repartez avec ce produit miracle…
Le pique-nique sera possible sur place, avant l’animation, entre 12h et 14h, sous l’auvent des jardins partagés, mis à disposition par le Collectif des Pinsons dans le cadre de leurs journées portes ouvertes.

Jardins partagés de la Butte Pinson, accès via rue de Pierrefitte Chemin du Val Richebourg à Bluteau, 95360 Montmagny, France Montmagny 95360 Val-d’Oise Île-de-France
Sortie coorganisée par Île-de-France Nature comptines très jeune public

Collectif des pinsons

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