Saint-Flour

Côté cour, spectacle en ville

Ville haute Saint-Flour Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-15

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-21

CÔTÉ COUR, cet été, vous avez rendez-vous avec les troupes, et les compagnies de passage à Saint-Flour. Toutes feront la joie des amateurs de spectacle autour de moments festifs, drôles et poétiques…un rendez-vous à ne pas manquer.

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Ville haute Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 60 68 43

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English :

CÔTÉ COUR, this summer, you’ve got a date with the troupes and companies visiting Saint-Flour. They’re all sure to delight showgoers with festive, funny and poetic moments… an appointment not to be missed.

L’événement Côté cour, spectacle en ville Saint-Flour a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour