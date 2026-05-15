Côté cour, spectacle en ville Saint-Flour
Côté cour, spectacle en ville Saint-Flour mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Flour
Côté cour, spectacle en ville
Ville haute Saint-Flour Cantal
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-15
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-21
CÔTÉ COUR, cet été, vous avez rendez-vous avec les troupes, et les compagnies de passage à Saint-Flour. Toutes feront la joie des amateurs de spectacle autour de moments festifs, drôles et poétiques…un rendez-vous à ne pas manquer.
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Ville haute Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 60 68 43
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English :
CÔTÉ COUR, this summer, you’ve got a date with the troupes and companies visiting Saint-Flour. They’re all sure to delight showgoers with festive, funny and poetic moments… an appointment not to be missed.
L’événement Côté cour, spectacle en ville Saint-Flour a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme des Pays de Saint-Flour
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