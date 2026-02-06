Festival FuriosFest 6ème édition Rock metal Saint-Flour

Festival FuriosFest 6ème édition Rock metal

Stade de l’Ander Saint-Flour Cantal

Tarif : 45 – 45 – 80 EUR

Pass 1 jour 45€

Pass 2 jours 80€

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

L’asso Cantal Crossbones portée par Christophe et Ernault présente le FuriosFest. Un festival de musique Rock metal sur 2 jours. L’incroyable aventure du FuriosFest se poursuit avec une 5ème édition.

Stade de l'Ander Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Cantal Crossbones association, headed by Christophe and Ernault, presents FuriosFest. A 2-day rock metal music festival. The incredible FuriosFest adventure continues with a 5th edition.

