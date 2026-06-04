Informations pratiques

Camiers

Côte d’Opale Freerider Fest #9

Esplanade de Sainte-Cécile Camiers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Edition 2026 du Côte d’Opale Freerider #9 !

Evènement incontournable pour tous les passionnés de glisse ! Ce Weekend est le rendez-vous des amateurs de sports de glisse, qu’ils soient sur mer, sur sable ou dans les airs. Au programme démonstrations époustouflantes de Wing Foil, de skimboard… et toutes les disciplines de la glisse (trottinette, skate, BMX) réalisées par des athlètes de renommée mondiale. Les participants pourront s’initier à ces sports lors d’ateliers animés par des professionnels.

Vendredi 11 performance de « Zwazo » de 20h45 à 22h15 et Dj Set « Floww » de 23h à 1h

Samedi 12 Concert live avec Pierpoljak à partir de 22h .

Esplanade de Sainte-Cécile Camiers 62176 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 72 18 officedetourisme@camiers.fr

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English :

L’événement Côte d’Opale Freerider Fest #9 Camiers a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Camiers-Sainte Cécile