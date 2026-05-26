Côté Nature Stade Georges Martin Fuveau

Fuveau

Côté Nature

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 17h. Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Côté Nature par La Fée Zéro Déchet ! Le 06/06 à l’Espace G. Martin. Au programme animations bien-être et nature, rencontres avec des assos, concours de Land Art et plein d’autres surprises pour toute la famille. Entrée libre, venez nombreux !

Événement Côté Nature par La Fée Zéro Déchet ✨

Envie de déconnecter et de vous reconnecter à l’essentiel ? La Fée Zéro Déchet vous donne rendez-vous le samedi 6 juin à l’Espace Georges Martin à Fuveau pour une journée unique dédiée au vivant et au vivant bien-être !



Au programme de cette journée Côté Nature



Animations Bien-être & Nature Des ateliers pratiques pour prendre soin de soi et de la planète.



Rencontres inspirantes Échangez avec des associations locales engagées pour l’environnement.



Concours de Land Art Laissez parler votre créativité en plein air en créant une œuvre unique avec les éléments de la nature.



Et bien d’autres surprises et animations pour petits et grands tout au long de la journée !



Venez partager un moment convivial, inspirant et écoresponsable en famille ou entre amis. .

Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lafeezerodechet@gmail.com

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English :

Côté Nature by La Fée Zéro Déchet! 06/06 at Espace G. Martin. On the program: well-being and nature activities, meetings with associations, Land Art competition and lots of other surprises for the whole family. Free admission, come one, come all!

L’événement Côté Nature Fuveau a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Fuveau