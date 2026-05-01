Nettoyons le sud Fuveau
Nettoyons le sud Fuveau samedi 30 mai 2026.
Fuveau
Nettoyons le sud
Samedi 30 mai de 9h à 11h30. Point de rendez-vous: au bout de l’avenue des Monts Auréliens 9h-11h30 Animation: Verre de l’amitié à l’issue de la collecte (11h30) Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Envie de participer à une action citoyenne pour protéger notre belle région ? Les inscriptions sont ouvertes pour rejoindre la plus grande opération de ramassage de déchets de notre territoire !Groupes
Des millions de tonnes de déchets sont produites chaque année en région Sud. Alors cette année encore, pour limiter leur impact sur notre environnement et protéger notre territoire, nous vous invitons à une grande opération de ramassage, le samedi 30 MAI 2026. RV sur la ZAC Saint Charles.
Point de rendez-vous: au bout de l’avenue des Monts Auréliens
9h-11h30
Animation: Verre de l’amitié à l’issue de la collecte (11h30).
Ensemble, nettoyons nos rues, nos parcs, nos plages. Chaque geste compte, votre participation aussi est essentielle. Que vous soyez seul, en famille, ou entre amis, inscrivez-vous dès à présent ! .
Point de rendez-vous: au bout de l’avenue des Monts Auréliens 9h-11h30 Animation: Verre de l’amitié à l’issue de la collecte (11h30) Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Would you like to take part in a civic action to protect our beautiful region? Registration is now open to join the largest litter-picking operation in our region!
L’événement Nettoyons le sud Fuveau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Fuveau
À voir aussi à Fuveau (Bouches-du-Rhône)
- Festival de Manga Stade Georges Martin Fuveau 30 mai 2026
- Musique sous les Platanes Mairie Fuveau 4 juin 2026
- Les dimanches à l’atelier Fuveau 7 juin 2026
- On lirait le sud Rue Du Chanoine Moisan Fuveau 11 juin 2026
- CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ CRé-ART Fuveau 20 juin 2026