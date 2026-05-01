Fuveau

Nettoyons le sud

Samedi 30 mai de 9h à 11h30. Point de rendez-vous: au bout de l’avenue des Monts Auréliens 9h-11h30 Animation: Verre de l’amitié à l’issue de la collecte (11h30) Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Envie de participer à une action citoyenne pour protéger notre belle région ? Les inscriptions sont ouvertes pour rejoindre la plus grande opération de ramassage de déchets de notre territoire !Groupes

Des millions de tonnes de déchets sont produites chaque année en région Sud. Alors cette année encore, pour limiter leur impact sur notre environnement et protéger notre territoire, nous vous invitons à une grande opération de ramassage, le samedi 30 MAI 2026. RV sur la ZAC Saint Charles.

Point de rendez-vous: au bout de l’avenue des Monts Auréliens

9h-11h30

Animation: Verre de l’amitié à l’issue de la collecte (11h30).



Ensemble, nettoyons nos rues, nos parcs, nos plages. Chaque geste compte, votre participation aussi est essentielle. Que vous soyez seul, en famille, ou entre amis, inscrivez-vous dès à présent ! .

Point de rendez-vous: au bout de l’avenue des Monts Auréliens 9h-11h30 Animation: Verre de l’amitié à l’issue de la collecte (11h30) Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com

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English :

Would you like to take part in a civic action to protect our beautiful region? Registration is now open to join the largest litter-picking operation in our region!

L’événement Nettoyons le sud Fuveau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Fuveau