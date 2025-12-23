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CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ CRé-ART Fuveau

CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ CRé-ART Fuveau samedi 20 juin 2026.

Lieu : CRé-ART

Adresse : 11 Chemin Du Jas de Bassas

Ville : 13710 Fuveau

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Fuveau

CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ

Samedi 20 juin 2026. CRé-ART 11 Chemin Du Jas de Bassas Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ . Venez nombreux pour célébrer l’art et partager un moment convivial.
Exposition annuelle qui met à l’honneur le travail de ses élèves !
Venez découvrir les créations des ateliers CREART lors du vernissage.
Lieu JAS des ARTS , Fuveau
Programme de la journée (sous réserve)
Exposition ouverte de 10h à 18h
Vernissage à 12h00
Apéritif de 12h00 à 13h00
Entrée libre !   .

CRé-ART 11 Chemin Du Jas de Bassas Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 58 77 84 

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English :

CREART EXHIBITION 2026: REGARD DEYMONAZ . Come one, come all to celebrate art and share a convivial moment.

L’événement CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ Fuveau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Fuveau

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