CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ CRé-ART Fuveau
CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ CRé-ART Fuveau samedi 20 juin 2026.
Fuveau
CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ
Samedi 20 juin 2026. CRé-ART 11 Chemin Du Jas de Bassas Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ . Venez nombreux pour célébrer l’art et partager un moment convivial.
Exposition annuelle qui met à l’honneur le travail de ses élèves !
Venez découvrir les créations des ateliers CREART lors du vernissage.
Lieu JAS des ARTS , Fuveau
Programme de la journée (sous réserve)
Exposition ouverte de 10h à 18h
Vernissage à 12h00
Apéritif de 12h00 à 13h00
Entrée libre ! .
CRé-ART 11 Chemin Du Jas de Bassas Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 58 77 84
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English :
CREART EXHIBITION 2026: REGARD DEYMONAZ . Come one, come all to celebrate art and share a convivial moment.
L’événement CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ Fuveau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Fuveau
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