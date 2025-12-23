CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ CRé-ART Fuveau

Fuveau

CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ

Samedi 20 juin 2026. CRé-ART 11 Chemin Du Jas de Bassas Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ . Venez nombreux pour célébrer l’art et partager un moment convivial.

Exposition annuelle qui met à l’honneur le travail de ses élèves !

Venez découvrir les créations des ateliers CREART lors du vernissage.

Lieu JAS des ARTS , Fuveau

Programme de la journée (sous réserve)

Exposition ouverte de 10h à 18h

Vernissage à 12h00

Apéritif de 12h00 à 13h00

Entrée libre ! .

CRé-ART 11 Chemin Du Jas de Bassas Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 58 77 84

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English :

CREART EXHIBITION 2026: REGARD DEYMONAZ . Come one, come all to celebrate art and share a convivial moment.

L’événement CREART EXPOSITION 2026 REGARD DEYMONAZ Fuveau a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Fuveau