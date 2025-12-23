La Nuit de la Tomate cours Victor Leydet Fuveau

Fuveau

La Nuit de la Tomate

Samedi 22 août de 18h à 22h. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Un marché de producteurs locaux avec ses animations où la tomate sera la reine de la soirée!

Ambiance bon enfant pour finir les vacances et préparer la rentrée…

Dress code de rigueur le rouge!

Un marché de producteurs locaux avec ses animations où la tomate sera la reine de la soirée!

Ambiance bon enfant pour finir les vacances et préparer la rentrée…

Dress code de rigueur le rouge!

Pour cette nouvelle édition, l’office de tourisme de Fuveau conviera des producteurs et artisans locaux avec des légumes de saison, et tout pour accommoder et accompagner et présenter la tomate.

Des animations pour petits et grands.

Edition 2026

* A 18h deux balades guidées du village avec Jérôme de Secrets d’Ici, sur inscription auprès de l’OT (Thème Géologie et Thème Patrimoine)

* Ateliers origami/scrapbooking pour les adultes avec Valérie d’Hermès Méditerranée sur inscription auprès de l’OT

* Coin dessins en libre accès pour les plus jeunes.

* Coin pique-nique à disposition

* Un concours de cuisine sur le thème La tomate dans tous ses états limité à 12 inscrits avec notamment des chefs locaux disciples d’Escoffier

* Ambiance musicale assurée par le groupe Les KOFI’s (deux voix, une guitare et un ukulélé )

* Démonstration de sculpture sur légumes avec Patrice PILATI disciple d’Escoffier (sous réserve) .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com

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English :

A local producers’ market with its activities where the tomato will be the queen of the evening!

A friendly atmosphere to end the holidays and get ready for back to school…

Dress code required: red!

L’événement La Nuit de la Tomate Fuveau a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Fuveau