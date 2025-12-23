Concours de cuisine Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

Concours de cuisine

Samedi 22 août de 18h45 à 21h30.

De 18h45/19h15 Dépôt des plats sur le stand auprès de l’Office de Tourisme

De 20h/21h Dégustation et délibération du jury.

A 21h30 remise des prix au gagnant du concours. Boulevard Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:45:00

fin : 2026-08-22 21:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Dans le cadre de sa cinquième Nuit de la Tomate ; l’Office de tourisme vous propose de vous inscrire et de participer à un concours de cuisine avec un jury de fins connaisseurs !Adultes

Concours de Cuisine La Tomate dans Tous ses États

Amis cuisiniers ou pâtissiers amateurs, laissez libre cours à votre créativité avec la tomate comme ingrédient principal ! Qu’elle soit en tarte, pizza, tian, cake, confite, fraîche, à la provençale, déstructurée… Laissez votre inspiration vous guider !



Rendez-vous le 22 août à 18h pour la Fête de la Tomate à Fuveau ! De nombreux producteurs locaux seront présents. Pourquoi ne pas choisir leurs produits pour préparer votre plat? Petite info certains de ces producteurs seront membres du jury, ça pourrait vous donner un petit avantage, mais chuuut…

Une seule règle respectez la chaîne du froid ! Merci de préparer des plats de longue conservation.

Une jolie table décorée vous attendra pour sublimer votre plat. Un numéro de participation vous sera remis.

Présentez votre plat entre 18h45 et 19h15. La délibération du jury aura lieu à 20h.

Réservez vite auprès de l’Office de Tourisme au 04 42 50 49 77 ou par email à accueil@fuveau-tourisme.com.

Attention 20 inscrits maximum !

3 gagnants repartiront avec des cadeaux. Bonne chance à tous ! .

Boulevard Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of its fifth Nuit de la Tomate (Tomato Night), the Tourist Office invites you to enter a cooking competition with a panel of expert judges!

L’événement Concours de cuisine Fuveau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Fuveau