Balades découvertes de la Nuit de la Tomate cours Victor Leydet Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

Balades découvertes de la Nuit de la Tomate

Samedi 22 août de 18h à 19h30. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 19:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Pendant la Nuit de la Tomate ; venez explorer notre territoire autrement !

Partez en balade découverte, accompagnée d’un guide de Secrets d’Ici. Cette année vous pourrez découvrir la géologie ou le patrimoine fuvelains …

À l’occasion de la Nuit de la Tomate, laissez-vous guider par les passionnés de Secrets d’ici lors de deux balades commentées autour de Fuveau, entre géologie et patrimoine .

Départ Cours Leydet, Fuveau

Horaires départs à 18h00

Durée environ 1h30 chacune

Inscription possible sur place, mais la réservation est conseillée places limitées.

Par mail accueil@fuveau-tourisme.com

Par téléphone 04 42 50 49 77 / 06 67 93 32 45



TARIF

Participation individuel 5€ (dont 3€ de licence FFSP)

Participation tarif famille 9€ (2 adultes + 2 enfants dont 6€ de licence FFSP)



PROGRAMME

Balade Géologie

Explorez les alentours de Fuveau avec un nouveau regard ! Cette marche vous plonge dans la richesse des paysages provençaux, entre nature méditerranéenne, reliefs et regards croisés sur l’évolution du territoire.



️Balade Patrimoine

Remontez le temps à travers les ruelles et lieux emblématiques de Fuveau. Découvrez son histoire, son architecture et les petites anecdotes qui font le charme de ce village provençal.



Marche facile et accessible à tous Prévoir des chaussures confortables, un chapeau et de l’eau.

Un rafraîchissement vous sera offert au départ et au retour de la balade.



VOS GUIDES

Jérôme (géologue passionné de paysages) et Mylène (archéologue -historienne) deux guides de Secrets d’ici, reconnus pour faire vivre les histoires et secrets de Provence. .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Night of the Tomato; come explore our territory in a different way!

Go on a discovery walk, accompanied by a Secrets d’Ici guide. This year you can discover the geology or the Fuvelain heritage…

L’événement Balades découvertes de la Nuit de la Tomate Fuveau a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Fuveau