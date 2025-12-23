Messe de la Saint Roch Rue De la Paix Fuveau
dimanche 16 août 2026 · Rue De la Paix · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
Messe de la Saint Roch
Dimanche 16 août de 10h30 à 12h30. Rue De la Paix Chapelle Saint Roch Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:30:00
fin : 2026-08-16 12:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Chaque année pour la Saint Roch une messe est donnée dans la petite chapelle du même nom au coeur du vieux village!
Cette année le 16 août tombant un dimanche, la messe aura lieu à l’église et sera suivie d’une procession du Saint Roch jusqu’à la petite chapelle…
* 10h30 Messe à l’église St Michel
* 11h45/12h départ de la procession du Saint Roch jusqu’à la petite chapelle Saint Roch.
Un peu d’histoire
Au début du XIe siècle, Roch, un jeune montpelliérain, partit pour Rome accompagné de son chien et sur son chemin, guérit de nombreux malades, en particulier des pestiférés.
Il est normal qu’après la grande peste de 1720, de nombreux oratoires et chapelles aient été élevés en son honneur par les communautés qui avaient été épargnées de ce mal. L’église a fixé sa fête au 16 août ce qui explique que son culte accompagne souvent celui de l’Assomption. JF ROUBAUD.
Chaque année pour la Saint Roch une messe est donnée dans la petite chapelle du même nom au coeur du vieux village! Des chants en langue provençale accompagnent cette messe.. .
Rue De la Paix Chapelle Saint Roch Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 58 71 07 fuveauparoisse@aol.com
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English :
Every year for Saint Roch a mass is given in the small chapel of the same name in the heart of the old village!
L’événement Messe de la Saint Roch Fuveau a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de Fuveau
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