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AGENDA · Fuveau

Méga Tournoi de Contrée RN 96 Fuveau

vendredi 21 août 2026 · RN 96 · Fuveau

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
RN 96
Adresse
Montée de la Bégude
Ville
13710 Fuveau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Fuveau

Méga Tournoi de Contrée

Vendredi 21 août de 15h à 18h.
Info et résa 06 28 98 41 48. RN 96 Montée de la Bégude Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Des rencontres autour de la contrée en toute convivialité!
MEGA TOURNOI de CONTRÉE
4 parties en 2000 pts pour tous.
800€ de gains .
Réservation par texto 06 28 98 41 48
Organisation sérieuse
Cadre verdoyant,
Ambiance conviviale   .

RN 96 Montée de la Bégude Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 98 41 48  tennisargelas@free.fr

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English :

Meetings around the region in a friendly atmosphere!

L’événement Méga Tournoi de Contrée Fuveau a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de Fuveau

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