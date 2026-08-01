Méga Tournoi de Contrée RN 96 Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

Méga Tournoi de Contrée

Vendredi 21 août de 15h à 18h.

Info et résa 06 28 98 41 48. RN 96 Montée de la Bégude Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 15:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Des rencontres autour de la contrée en toute convivialité!

MEGA TOURNOI de CONTRÉE

4 parties en 2000 pts pour tous.

800€ de gains .

Réservation par texto 06 28 98 41 48

Organisation sérieuse

Cadre verdoyant,

Ambiance conviviale .

RN 96 Montée de la Bégude Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 98 41 48 tennisargelas@free.fr

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English :

Meetings around the region in a friendly atmosphere!

L’événement Méga Tournoi de Contrée Fuveau a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de Fuveau