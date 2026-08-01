Méga Tournoi de Contrée RN 96 Fuveau
vendredi 21 août 2026 · RN 96 · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
Méga Tournoi de Contrée
Vendredi 21 août de 15h à 18h.
Info et résa 06 28 98 41 48. RN 96 Montée de la Bégude Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Des rencontres autour de la contrée en toute convivialité!
MEGA TOURNOI de CONTRÉE
4 parties en 2000 pts pour tous.
800€ de gains .
Réservation par texto 06 28 98 41 48
Organisation sérieuse
Cadre verdoyant,
Ambiance conviviale .
RN 96 Montée de la Bégude Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 98 41 48 tennisargelas@free.fr
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English :
Meetings around the region in a friendly atmosphere!
L’événement Méga Tournoi de Contrée Fuveau a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de Fuveau
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