Salon Littéraire du Pays d’Aix 37ème édition cours Victor Leydet Fuveau

Fuveau

Salon Littéraire du Pays d’Aix 37ème édition

Du jeudi 3 au dimanche 6 septembre de 9h à 18h.

Jeudi 03/09 spectacle 19h

Vendredi 04/09 rencontre auteurs 18h

Samedi 05 et dimanche 06/09 9h00/18h00. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Un événement littéraire incontournable de la région ! Avec des auteurs régionaux, nationaux et internationaux.

Des expositions et un café littéraire ponctueront deux journées de dédicaces sous les platanes…

Cette année l’Arménie est l’inspiratrice et le fil rouge de la programmation 2026.

La littérature arménienne naît officiellement au début du Ve siècle avec l’invention de l’alphabet arménien, qui permet la traduction de la Bible et marque le début d’une riche production religieuse et historique.



Au Moyen Âge, elle s’illustre par une grande poésie mystique, avec notamment le Livre des Lamentations (Grégoire de Narek) et des chants religieux.



Par la suite, avec la dispersion du peuple arménien, la littérature se développe dans les communautés de diaspora (Venise, Constantinople, Tiflis). L’imprimerie arménienne joue un rôle clé dans la diffusion culturelle.



Au XIXe siècle, une renaissance nationale modernise la littérature, qui devient plus engagée.



Le XXe siècle est profondément marqué par le génocide, les répressions et les exodes à partir de 1915, thèmes centraux pour de nombreux écrivains.



Aujourd’hui, la littérature arménienne explore l’identité, la mémoire et les défis contemporains, tout en restant fortement liée à son histoire.



Pour sa 37e édition, le Salon des Écrivains en Provence a pour ambition de mettre en lumière les voix littéraires contemporaines arméniennes en vous proposant de rencontrer d’importants auteurs, arméniens ou d’origine arménienne.



Les informations détaillées sur le programme du salon, son parrain, les auteurs invités, le spectacle, les expositions… seront fournies ultérieurement.



Les dédicaces sous les platanes , samedi 5 et dimanche 6 septembre, favorisent les échanges entre le public et les invités autour de l’Arménie ainsi qu’avec une centaine d’auteurs régionaux et nationaux littérature générale, polars, BD, romans jeunesse et jeunes adultes, expositions, café littéraire et interviews tout au long du week-end

Plus d’infos sur www.fuveau.com .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A must-see literary event in the region! Featuring regional, national, and international authors.

Exhibitions and a literary café will punctuate two days of book signings under the plane trees…

L’événement Salon Littéraire du Pays d’Aix 37ème édition Fuveau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Fuveau