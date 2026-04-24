Soirée Arménienne rue Marius Moustier Fuveau

Fuveau

Soirée Arménienne

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 19h. rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Une soirée arménienne avec un repas aux saveurs d’Arménie et un spectacle de la troupe Araxe Sassoun avec ses danseurs et ses musiciens.

Avec un menu aux saveurs d’Arménie proposé par le traiteur marseillais Trésors d’Arménie .

28 euros repas et spectacle.

*****

Réservation auprès de l’office de tourisme à partir du 04 mai! .

rue Marius Moustier Salle La Galerie Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77

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English :

An Armenian evening with a meal of Armenian flavors and a show by the Araxe Sassoun troupe of dancers and musicians.

L’événement Soirée Arménienne Fuveau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Fuveau