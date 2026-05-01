FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE Salle de La Galerie Fuveau
FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE Salle de La Galerie Fuveau mardi 26 mai 2026.
Fuveau
FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Mardi 26 mai 2026. Salle de La Galerie Rue Marius Moustier Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Les élèves de l’école municipale de musique livrent le fruit de leur travail au public.
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Salle de La Galerie Rue Marius Moustier Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 39 culturefuveau@gmail.com
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English :
Students from the municipal music school present their work to the public.
L’événement FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE Fuveau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Fuveau
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