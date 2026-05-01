FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE Salle de La Galerie Fuveau

Fuveau

FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE

Mardi 26 mai 2026. Salle de La Galerie Rue Marius Moustier Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Les élèves de l’école municipale de musique livrent le fruit de leur travail au public.

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Salle de La Galerie Rue Marius Moustier Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 39 culturefuveau@gmail.com

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English :

Students from the municipal music school present their work to the public.

L’événement FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE Fuveau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Fuveau