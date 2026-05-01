Visite guidée du village de Fuveau Office de Tourisme de Fuveau Fuveau
Visite guidée du village de Fuveau Office de Tourisme de Fuveau Fuveau vendredi 8 mai 2026.
Fuveau
Visite guidée du village de Fuveau
Vendredi 8 mai 2026 de 14h à 15h. Office de Tourisme de Fuveau 26 bd Emile LOUBET Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08 15:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Visiter Fuveau avec Jérôme guide conférencier chez Secrets d’ici , c’est un peu jeter l’ancre dans un nid d’aigle qui flotte sur un océan de garrigue. A l’horizon, l’île Sainte-Victoire, fend les flots du ciel azur.
C’est laisser la place aux “on ouvre les guillemets” et aux “jadis”, “il fut un temps”… Prendre son temps. Regarder autour de soi. Chercher. Apercevoir une multitude de petits détails et débusquer dans son filet mille anecdotes malicieuses.
Mètre après mètre, histoires après histoires, on prend doucement de l’altitude pour ouvrir de bien belles pages d’imaginaire et de patrimoine mémoriel. Les pauses merveilleuses s’enchaîneront comme un spectacle vivant jusqu’à ce que l’âme de Fernandel surgisse d’un passage secret non loin d’une petite chapelle aux trésors cachés.
On se faufile, d’un pas de velours, sans encombre, dans les petites ruelles aux couleurs fascinantes. De la Porte de Bassac à la Rue Nationale (aussi grande qu’un trou de souris), en passant par l’imposante église Saint-Michel, aux allures de basilique, vous prendrez la pleine mesure du verbe flâner.
Fuveau, c’est de la malice au pays des merveilles, des énigmes qui sentent le romarin, et des petites histoires, semées comme des graines de tournesol…
ℹ Informations
Réservation mail ou téléphone et règlement sur place.
Infos Contacts
☛ Départ du stand l’Office de tourisme de Fuveau
Boulevard Émile Loubet 13710 Fuveau
04.42.50.49.77 accueil@fuveau-tourisme.com
☛ Tarifs
– 5€/personne
– Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans (accompagnés)
Info et résa Office de Tourisme 04 42 50 49 77 contact@fuveau-tourisme.com .
Office de Tourisme de Fuveau 26 bd Emile LOUBET Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com
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English :
Visiting Fuveau with Jérôme, a tour guide at Secrets d’ici , is a bit like dropping anchor in an eagle’s nest floating on an ocean of scrubland. On the horizon, the Sainte-Victoire Island splits the waves of the azure sky.
L’événement Visite guidée du village de Fuveau Fuveau a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de Fuveau
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