CONCOURS DE CUISINE OU PÂTISSERIE PARENT/ENFANT Fuveau

CONCOURS DE CUISINE OU PÂTISSERIE PARENT/ENFANT

Vendredi 8 mai 2026 de 13h30 à 15h30. Boulevard Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône

Un plat ou un dessert que l’on adore faire ensemble Racontez -nous comment votre enfant et vous-même partagez un moment de complicité devant les fourneaux.

Présentez -le joliment, avec des fleurs, une vaisselle que vous aimez… tout ce qui mettra votre proposition en valeur!

La cuisine c’est du partage et de la transmission. Faîtes nous goûter ce que vous aimez faire ensemble.



RÈGLES

Ingrédient imposé le miel ou le fromage de chèvre local. Venir avec le pot de miel ou le fromage ayant servi à la recette pour pouvoir en parler. Même si la recette initiale n’en contient pas, nous demandons à minima une cuillère à soupe de miel ou un bout de fromage de chèvre dans la fabrication.



TYPE DE GATEAU OU DE PLAT

Gâteau de voyage ou plat format familial ou individuel cake, biscuits secs individuels, tarte cuite, garniture fruits crus ou cuits, pâte feuilletée, pâte levée (brioche…), pâte levée feuilletée (pâte à croissant) …



ORGANISATION

Jury composé de chefs locaux Disciples Escoffier et de figures emblématiques locales. Inscription des participants auprès de l’OT dès maintenant.

Nombre maximum 10 duos.

Enfants de 4 ans à 14 ans. Le parent est un adulte peu importe le lien de parenté.

Réception des gâteaux à 13h30. Petite décoration de la table par le participant.

Début de l’événement ouvert au public à 14H00.

Dégustation 14h15.

Délibération 14h45.

Remise des prix 15h15.

Fin 15h30 .

Boulevard Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 49 77 accueil@fuveau-tourisme.com

English :

A dish or dessert we love to make together : Tell us how you and your child share a moment of complicity in front of the stove.

