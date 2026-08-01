3ème Mondial du Pistou chemin du Goï Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

3ème Mondial du Pistou

Samedi 29 août 2026 à partir de 17h.

Concours Pistou 17h (ouvert à tous)

Remise des prix 19h30

Repas Pistou 20h. chemin du Goï Parc Saint Michel Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Pistou Géant de nouveau sur Fuveau !

Lancez-vous dans le Concours de Pistou ouvert à tous, puis régalez-vous avec un délicieux repas Pistou préparé par un Maître Cuisinier de France.

Programme Pistou Géant (à confirmer)

Concours de Pistou ouvert à tous à 17h

Remise des Prix à 19h30

Repas Pistou conçu et cuisiné par un maitre cuisinier de France à 20h

Animation Musicale et Balèti .

chemin du Goï Parc Saint Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 96 62 89 cercle.stmichel@wanadoo.fr

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English :

The Giant Pistou is back in Fuveau!

Enter the Pistou Contest—open to everyone—and then treat yourself to a delicious Pistou meal prepared by a Maître Cuisinier de France.

L’événement 3ème Mondial du Pistou Fuveau a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Fuveau