3ème Mondial du Pistou chemin du Goï Fuveau
samedi 29 août 2026 · chemin du Goï · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
3ème Mondial du Pistou
Samedi 29 août 2026 à partir de 17h.
Concours Pistou 17h (ouvert à tous)
Remise des prix 19h30
Repas Pistou 20h. chemin du Goï Parc Saint Michel Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Pistou Géant de nouveau sur Fuveau !
Lancez-vous dans le Concours de Pistou ouvert à tous, puis régalez-vous avec un délicieux repas Pistou préparé par un Maître Cuisinier de France.
Programme Pistou Géant (à confirmer)
Concours de Pistou ouvert à tous à 17h
Remise des Prix à 19h30
Repas Pistou conçu et cuisiné par un maitre cuisinier de France à 20h
Animation Musicale et Balèti .
chemin du Goï Parc Saint Michel Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 96 62 89 cercle.stmichel@wanadoo.fr
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English :
The Giant Pistou is back in Fuveau!
Enter the Pistou Contest—open to everyone—and then treat yourself to a delicious Pistou meal prepared by a Maître Cuisinier de France.
L’événement 3ème Mondial du Pistou Fuveau a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Fuveau
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